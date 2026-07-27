75 Jahre, drei Generationen
Raubach feiert sein Schützenfest mit Herz und Humor
Das neue Schützenkönigspaar (vorne): Yvonne und Kevin Romich
Das neue Schützenkönigspaar (vorne): Yvonne und Kevin Romich
Jörg Niebergall

In Raubach stand am Wochenende das große Jubiläumsschützenfest zum 75-jährigen Bestehen an. Spannend wurde es vor allem beim Königsschießen, bis man schließlich das neue Schützenkönigspaar verkünden konnte.

Lesezeit 2 Minuten
Manche Menschen wünschen sich zum 75. Geburtstag eine gemütliche Kaffeetafel mit ein paar Stückchen Kuchen. Die Schützengilde Raubach dachte sich dagegen: Warum klein feiern, wenn man auch ein ganzes Dorf in Festlaune versetzen kann? Und genau das gelang den rund 200 Mitgliedern beim Jubiläumsschützenfest rund um die Mehrzweckhalle eindrucksvoll.
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