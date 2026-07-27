In Raubach stand am Wochenende das große Jubiläumsschützenfest zum 75-jährigen Bestehen an. Spannend wurde es vor allem beim Königsschießen, bis man schließlich das neue Schützenkönigspaar verkünden konnte.
Lesezeit 2 Minuten
Manche Menschen wünschen sich zum 75. Geburtstag eine gemütliche Kaffeetafel mit ein paar Stückchen Kuchen. Die Schützengilde Raubach dachte sich dagegen: Warum klein feiern, wenn man auch ein ganzes Dorf in Festlaune versetzen kann? Und genau das gelang den rund 200 Mitgliedern beim Jubiläumsschützenfest rund um die Mehrzweckhalle eindrucksvoll.