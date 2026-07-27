75 Jahre, drei Generationen Raubach feiert sein Schützenfest mit Herz und Humor Jörg Niebergall 27.07.2026, 13:00 Uhr

i Das neue Schützenkönigspaar (vorne): Yvonne und Kevin Romich Jörg Niebergall

In Raubach stand am Wochenende das große Jubiläumsschützenfest zum 75-jährigen Bestehen an. Spannend wurde es vor allem beim Königsschießen, bis man schließlich das neue Schützenkönigspaar verkünden konnte.

Manche Menschen wünschen sich zum 75. Geburtstag eine gemütliche Kaffeetafel mit ein paar Stückchen Kuchen. Die Schützengilde Raubach dachte sich dagegen: Warum klein feiern, wenn man auch ein ganzes Dorf in Festlaune versetzen kann? Und genau das gelang den rund 200 Mitgliedern beim Jubiläumsschützenfest rund um die Mehrzweckhalle eindrucksvoll.







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