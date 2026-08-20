Geschichte lebendig gehalten
Raubach feiert 800 Jahre mit umfassender Dorfchronik
Ortsbürgermeister Florian Albrecht (von links), Mike Bonn und Arno Schmidt freuen sich über die Chronik von Raubach.
Ortsbürgermeister Florian Albrecht (von links), Mike Bonn und Arno Schmidt freuen sich über die Chronik von Raubach.
Jörg Niebergall

800 Jahre Raubach – das Dorf hat sein Leben in einer rund 600-seitigen Chronik verewigt. Die gesammelten Geschichten und Bilder machen Vergangenheit lebendig und sichern Erinnerungen für die Zukunft. Manches überrascht selbst Alteingesessene.

Lesezeit 2 Minuten
Früher brauchte es in Raubach weder Smartphone noch WhatsApp-Gruppe, um wichtige Nachrichten unters Volk zu bringen. Eine Schelle genügte. Wer ihren Klang hörte, wusste: Jetzt gibt es etwas zu erfahren. Passender hätte Bürgermeister Florian Albrecht den Festakt zum 800-jährigen Bestehen kaum eröffnen können.
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