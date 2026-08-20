Geschichte lebendig gehalten Raubach feiert 800 Jahre mit umfassender Dorfchronik Jörg Niebergall 20.08.2026, 16:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Florian Albrecht (von links), Mike Bonn und Arno Schmidt freuen sich über die Chronik von Raubach. Jörg Niebergall

800 Jahre Raubach – das Dorf hat sein Leben in einer rund 600-seitigen Chronik verewigt. Die gesammelten Geschichten und Bilder machen Vergangenheit lebendig und sichern Erinnerungen für die Zukunft. Manches überrascht selbst Alteingesessene.

Früher brauchte es in Raubach weder Smartphone noch WhatsApp-Gruppe, um wichtige Nachrichten unters Volk zu bringen. Eine Schelle genügte. Wer ihren Klang hörte, wusste: Jetzt gibt es etwas zu erfahren. Passender hätte Bürgermeister Florian Albrecht den Festakt zum 800-jährigen Bestehen kaum eröffnen können.







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