Platz für alle Altersstufen
Ratzert freut sich über neuen Mehrgenerationenplatz
Eröffnung durch den Bürgermeister, Helfer, Ehrengäste und Kinder.
Eröffnung durch den Bürgermeister, Helfer, Ehrengäste und Kinder.
Jörg Niebergall

Ein neuer Mehrgenerationenplatz schafft Raum für Begegnungen von Jung und Alt in Ratzert. Aus Bürgerengagement und der Idee junger Menschen entstanden, steht er für ein lebendiges, solidarisches Dorfleben.

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Die Bürger in Ratzert freut’s: Dort gibt es jetzt einen neuen Mehrgenerationenplatz, der am Wochenende offiziell eröffnet wurde. „Dieser Ort ist nicht nur ein Platz, sondern ein Symbol für das generationenübergreifende Miteinander und verleiht unserem Gemeindeleben eine neue wertvolle Dimension“, so Ratzerts Ortsbürgermeister Gerd Schumacher anlässlich der Einweihung des Mehrgenerationenplatzes in der Ortsmitte.

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