Heimbach-Weiser sind alarmiert
Rattenplage im früheren Felsenkeller sorgt für Aufruhr
Die Anwohner in Heimbach-Weis sind alarmiert: Der Schwanz einer toten Ratte ragt aus einer Mülltonne hervor.
Die Anwohner in Heimbach-Weis sind alarmiert: Der Schwanz einer toten Ratte ragt aus einer Mülltonne hervor.
Rainer Claaßen

Im ehemaligen Felsenkeller in Heimbach-Weis machen Ratten Anwohnern das Leben schwer. Schädlingsbekämpfer sind im Einsatz, doch wer für eine dauerhafte Lösung und die Kosten aufkommt, bleibt unklar.

Lesezeit 3 Minuten
Schon mehrfach hat unsere Zeitung in den vergangenen Monaten über untragbare Zustände in der ehemaligen Gaststätte Felsenkeller in der Blocker Straße in Heimbach-Weis berichtet. Nachdem es hier zuletzt zumindest positive Impulse gab, kommt nun eine neue Facette hinzu: Waren bisher vor allem die Vermüllung des Grundstücks und die schwierigen Wohnverhältnisse problematisch, geht es nun um Ratten.
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