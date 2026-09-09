Heimbach-Weiser sind alarmiert Rattenplage im früheren Felsenkeller sorgt für Aufruhr Rainer Claaßen 09.09.2026, 18:30 Uhr

i Die Anwohner in Heimbach-Weis sind alarmiert: Der Schwanz einer toten Ratte ragt aus einer Mülltonne hervor. Rainer Claaßen

Im ehemaligen Felsenkeller in Heimbach-Weis machen Ratten Anwohnern das Leben schwer. Schädlingsbekämpfer sind im Einsatz, doch wer für eine dauerhafte Lösung und die Kosten aufkommt, bleibt unklar.

Schon mehrfach hat unsere Zeitung in den vergangenen Monaten über untragbare Zustände in der ehemaligen Gaststätte Felsenkeller in der Blocker Straße in Heimbach-Weis berichtet. Nachdem es hier zuletzt zumindest positive Impulse gab, kommt nun eine neue Facette hinzu: Waren bisher vor allem die Vermüllung des Grundstücks und die schwierigen Wohnverhältnisse problematisch, geht es nun um Ratten.







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