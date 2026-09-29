Wohnhaus in Heimbach-Weis
Rattenbefall im Felsenkeller: Behörden greifen ein
In der ehemaligen Gaststätte Felsenkeller in Heimbach-Weis gibt es ein Problem mit Vermüllung und Rattenbefall. (Symbolbild)
In der ehemaligen Gaststätte Felsenkeller in Heimbach-Weis gibt es ein Problem mit Vermüllung und Rattenbefall. (Symbolbild)
Bernd von Jutrczenka/dpa

Nachbarn meldeten Rattenbefall in der ehemaligen Kneipe Felsenkeller. Das Gesundheitsamt hat einen Schädlingsbekämpfer beauftragt. Ein Runder Tisch soll nun das gemeinsame Vorgehen der Behörden in diesem und anderen schwierigen Fällen koordinieren.

Lesezeit 3 Minuten
Leser hatten unsere Zeitung kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass in der ehemaligen Gaststätte Felsenkeller in Heimbach-Weis ein Schädlingsbekämpfer aktiv war. Schon mehrfach wurde über die Vermüllung des früher beliebten Lokals berichtet – zuletzt auch über Beschwerden aus der Nachbarschaft über Rattenbefall in und um das Gebäude.
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