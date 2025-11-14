Baugebiet „In der Lanebach“ Ratsmitglieder in Puderbach führen Grundsatzdebatte 14.11.2025, 10:22 Uhr

i Am Ortsrand von Puderbach, hinter der Kita "Am Mauseberg", könnte das Neubaugebiet "In der Lanebach" auf den Wiesen entstehen. Lars Tenorth

Seit Jahren beschäftigen sich die Puderbacher Ratsmitglieder mit dem potenziellen Neubaugebiet „In der Lanebach“, das schon öfter die Gemüter erhitzt hat. In der jüngsten Sitzung gab es eine differenzierte Auseinandersetzung mit klaren Positionen.

Vor gut zwei Jahren diskutierten die Ratsmitglieder das Verkehrsgutachten zum potenziellen Neubaugebiet „In der Lanebach“. Trotz anhaltender Kritik von Anwohnern aufgrund etwa der Lärm- und Verkehrsbelastung hielt die Ortsgemeinde Puderbach am Vorhaben fest und verfolgt es nach einer positiven Beschlussfassung weiter.







Artikel teilen

Artikel teilen