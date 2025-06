An Fronleichnam gegen 23 Uhr sind zwei Motorradfahrer auf der B42 zwischen Bad Honnef und Bad Hönningen unerlaubt ein Rennen gefahren und haben durch überhöhte Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wir haben wenige Tage später bei der Polizei Linz nachgefragt, ob es einen neuen Stand gibt.

Das war passiert: Am späten Abend des 19. Juni sind zwei Motorradfahrer auf der B42 unterwegs gewesen. Viel zu schnell, teils auf dem Hinterrad fahrend, eines der Motorräder war zudem ohne Kennzeichen und fahrlässig mit ausgeschaltetem Licht unterwegs. Die Polizei wollte an der Fähre zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl die beiden Fahrer kontrollieren, doch diese flüchteten, eine Verfolgung scheiterte. Einer, ein 21-jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, konnte später an seiner Wohnanschrift von der Polizei angetroffen werden, vom anderen fehlte jede Spur. Das Motorrad wurde in der Nacht in Ariendorf gefunden.

Eine Nachfrage bei der Polizei am Montag, 23. Juni, ergab, dass der zweite Fahrer noch immer nicht aufgegriffen wurde. Die Polizei bittet weiter darum, dass sich mögliche Zeugen unter Tel. 02644/9430 melden sollen.