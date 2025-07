Ein Rapper, ein Kinderchor, eine Friedensbotschaft: In seinem neuen Song „Hand in Hand“ setzt Black Moulay alias Moulay Soufian Cherif Dafra mit dem Kinderchor Oberwesel ein musikalisches Zeichen. Ein Projekt, das berührt – und Hoffnung macht.

Ein Rapper, der über den Frieden singt? Das gibt es nicht so oft. Noch seltener ist einer, der sich als Musikpartner einen Chor voller Kinder sucht. Doch für Black Moulay, bürgerlich Moulay Soufian Cherif Dafra, ist es ein Herzensprojekt. In seinem neusten Lied „Hand in Hand“ singt der Neuwieder über den Zusammenhalt im Land und ruft zu Frieden und Miteinander auf. Unterstützung bekam er dafür vom Kinderchor Oberwesel.

„Wir könnten so viel tun zusammen, komm pack mit an, Hand in Hand“, singt er dort zusammen mit den Chorsängern vom Mittelrhein. Normalerweise klingen seine Lieder etwas anders, es geht oft um gesellschaftliche Realitäten und persönliche Probleme. Cherif Dafra verarbeitet auf sehr authentische Art und Weise seine eigenen Erfahrungen, manchmal etwas vulgär, aber nie unter der Gürtellinie. In seinem aktuellsten Lied geht es zur Abwechselung mal etwas versöhnlicher zu.

Kindern muss zugehört werden

Der 36-Jährige ist selbst zehnfacher Onkel, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung, und arbeitet gerne und oft mit Kindern zusammen. Sie hätten ihren ganz eigenen Blick auf die Welt und ließen sich nicht in irgendwelche Ecken drängen. „Sie sind einfach so, wie sie sind“, sagt er. Leider werde ihnen aber auch oft nicht gehört, ihre Kreativität werde in vielen Fällen eingeschränkt.

Daher müssten vor allem die jungen Menschen lernen, wie wichtig es ist, für sich selbst einzustehen und gemeinsam statt gegeneinander zu arbeiten. „Wir können die Welt nicht verändern, aber du kannst deine Welt verändern. Du bist für deinen eigenen Frieden verantwortlich“, betont der Rapper mit marokkanischen Wurzeln.

Der Kontakt an den Mittelrhein kam durch Cherif Dafras Manager zustande, der in Oberwesel verwurzelt ist. Auch seine beiden Produzenten, Konstantin Balter (alias Kdot the Alien) und Gereon Brager (Renji 56) stammen aus der Region. Der Kinderchor Oberwesel ist im Refrain des Liedes zu hören, und verleiht ihm eine „ganz besondere Magie“, wie der Neuwieder findet.

„Die Dankbarkeit war das Schönste an dem Projekt.“

Moulay Soufian Cherif Dafra alias Black Moulay

Die Zusammenarbeit mit einem Rapper war für sie natürlich etwas ganz besonders und so bereiteten sie sich teilweise wochen- oder monatelang vor – obwohl das Singen für die Kinder eigentlich zum Alltag gehört. Cherif Dafra lobt die Professionalität der Kleinen: „Sie wussten, dass sie nicht zum Spielen hergekommen sind“, erinnert er sich an die Aufnahme im vergangenen Jahr zurück. Die fand in der Liebfrauenkirche unter der Aufsicht des Chorleiters statt, der die Melodie auf dem Klavier mitspielte.

Als das Lied nach einigen technischen Problemen vor Kurzem dann endlich fertig war, kamen der Rapper und sein Team nach Oberwesel zurück, um den Kindern das Lied zu zeigen und sich mit Geschenken zu bedanken. Für die Süßigkeiten revanchierten sich die kleinen Sänger mit eigenen Geschenken, etwa einem selbst gebastelten Spielball.

„Die Dankbarkeit war das Schönste an dem Projekt“, erklärt Cherif Dafra. Auch in Zukunft möchte der 36-Jährige mit Kindern zusammenarbeiten. „Ich bin immer offen dafür“, betont der Rapper.