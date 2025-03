Ralf Engel ist gestorben

Unternehmer, Familienvater, Unterstützer, Kümmerer, Mensch – es ist nicht einfach, die richtige Bezeichnung für den Niederbieberer Ralf Engel zu finden. Gleich an mehreren Unternehmen (Flohr AG, Biomasse-Heizkraftwerk, Reitsportanlage Flohr) war der 63-Jährige seit Jahren aktiv in der Führungsetage beteiligt, wusste, mit seinen innovativen Ideen immer wieder Akzente zu setzen, und galt auch bei seinen Angestellten als Chef zum Anfassen.

Viele Vereine und Institutionen wurden von ihm unterstützt, der Sportverein in seinem Geburtsort Weitersburg, aber auch der Reiterverein Neuwied lagen ihm dabei besonders am Herzen. Jetzt ist Engel nach langer schwerer Krankheit gestorben. Er hinterlässt nicht nur eine riesige Lücke in seinem beruflichen Umfeld, auch der Schmerz um den Verlust des Familienvaters (verheiratet, drei Kinder), des Verwandten, Freundes und Bekannten ist groß. Eine Trauerfeier findet am Samstag, 15. März, um 14 Uhr in der Reitsportanlage in Oberbieber statt.