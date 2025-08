Die von Boris Weber erfundene Figur „Rainer“ ist schon seit einigen Jahren auf vielen Bühnen in und um Neuwied zu Gast – und beim Publikum sehr beliebt. Erstmals tauchte der selbstverliebte Sitzungspräsident 2020 in einem Karnevalsstück im Schlosstheater auf. Was für eine Karriere ihm bevorstehen würde, war da noch nicht abzusehen. In mehreren Stücken der Freien Bühne stand er ebenso im Mittelpunkt wie bei diversen Gesprächsabenden, oft auch mit Gesprächsgästen, etwa Oberbürgermeister Jan Einig.

Wer gedacht hatte, dass nach „Rainer an der Himmelspforte“ erst mal Schluss sei, hat sich getäuscht: Bei „Rainer der Weise“ geht es seit diesem Sonntag nicht mehr nur um Skurriles aus der Region. In der Ankündigung heißt es: „Ähnlich wie Gandalf im Herrn der Ringe ordnet Rainer die Welt nach seinem Bild, gibt wichtige Tipps zum Überleben, sorgt dafür, dass das Leben lebenswert bleibt.“

i Traut sich zu, die Probleme der Welt zu lösen: „Rainer der Weise" in der Abtei Rommersdorf. Rainer Claaßen

In einen weißen Umhang gehüllt und mit grauem Bart und Perücke unter der Narrenkappe betrat Weber den mit knapp 100 Gästen ausverkauften Kreuzgang der Abtei Rommersdorf und schritt seitlich am Publikum vorbei. Der Staubwedel, auf den er sich stützte, unterstützte das würdevolle Erscheinungsbild nur bedingt.

Der landete dann auch sofort in der Hand einer Besucherin, die so mutig war, sich ganz nach vorn zu setzen. Auch die restliche Verkleidung wich nach den ersten Ausflügen in die mittleren Sitzreihen dem bekannten Outfit: Kippe in der einen Hand, Bierflasche in der anderen, vergilbtes Gebiss im Oberkiefer und jede Menge Orden über dem roten Jackett.

Zuschauern steht Angstschweiß auf der Stirn

Bevor es an die Themen der Weltpolitik ging, widmete sich Rainer lokalen Besonderheiten; so stellte er eine unappetitliche Verbindung zwischen Benebelungs- und Toilettenanlage auf dem Marktplatz her, wunderte sich, was eine Fahrradstraße in einer Stadt soll, in der sich niemand aufs Fahrrad traut, und stellte verblüffende Statistiken zum Parkplatzangebot der Stadt auf. Da blieb kein Auge trocken – nur den Gästen, die Rainer immer wieder gezielt ansprach und die so zum Teil der Show wurden, stand gelegentlich Angstschweiß auf der Stirn.

Besonders eine Frau, die wegen ihrer gestreiften Bluse den Spitznamen „Zebra“ erhielt, und ein Pensionär, der zur „Maulenden Myrte“ umgetauft wurde, mussten viel über sich ergehen lassen, nahmen das aber ebenfalls mit Humor. Über die Musik- und Gesangseinlagen freuten sich nicht nur Anhänger von Roland Kaiser – auch dabei gab es interessante neue Erkenntnisse.

i Das Gandalf-Outfit hielt nicht lange – schon bald stand wieder der altbekannte „Rainer" mit Zigarette und Bierflasche auf der Bühne. Rainer Claaßen

Über das Thema „Städtepartnerschaft Beverwijk“ näherte Weber sich dann dem internationalen Parkett – spätestens wenn es um den US-Präsidenten und die Kriege in der Welt geht, wird selbst Rainer ernst und besinnlich. Am Ende der Show stand ein Wunsch: „Es ist wichtig, dass wir uns das Lachen nicht nehmen lassen, denn sonst ist es echt doof!“

„Rainer“ ist noch bis Donnerstagabend jeweils um 20 Uhr in der Abtei Rommersdorf zu sehen. Restkarten für 20 Euro gibt es unter freiebuehneneuwied@yahoo.de oder unter Tel. 0163/7312021.