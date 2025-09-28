Arbeiten an Vorlandbrücke Raiffeisenbrücke verlangt Millimeterarbeit in Neuwied Jörg Niebergall 28.09.2025, 12:18 Uhr

i Die Fahrbahnübergangskonstruktion wurde am Samstag (27. September) an der Vorlandbrücke der Raiffeisenbrücke in Neuwied eingebaut. Jörg Niebergall

An der Vorlandbrücke der Raiffeisenbrücke in Neuwied finden seit Tagen Instandsetzungsarbeiten statt. Nun wurde eine neue Tonnen schwere Fahrbahnübergangskonstruktion eingesetzt.

Es ist Millimeterarbeit, wenn die neue Fahrbahnübergangskonstruktion der Vorlandbrücke, der Zufahrt der Raiffeisenbrücke auf die B256, endgültig an ihren Platz gehievt wird. Nach längeren Vorarbeiten, wobei der Verkehr über den Sandkauler Weg von der Brücke bis zur nächsten Anschlussstelle umgeleitet wurde, konnte die Konstruktion am Samstagmorgen (27.







