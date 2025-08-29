Für die 44 Seile der Neuwieder Raiffeisenbrücke steht alle sechs Jahren eine Überprüfung an. Dafür muss aber niemand in luftige Höhen steigen. Schon zum dritten Mal übernimmt diese Aufgabe ein Roboter, der mit mehreren Kameras ausgerüstet ist.

Er ist nicht besonders groß und dazu noch ziemlich langsam. Zentimeter für Zentimeter arbeitet sich der Roboter an den Tragseilen der Raiffeisenbrücke vor, immer unter dem wachsamen Blick von Andreas Boué. Obwohl es etwas dauern kann: Der Ingenieur möchte das kleine Gerät dennoch nicht missen. Ohne ihn müsste er nämlich selbst in schwindelerregender Höhe nach Schäden an den Seilen suchen. So kann er immerhin einen Teil der Arbeit an den Roboter abgeben.

Fünf Tage haben Boué und sein Team Zeit, um an der Brücke über dem Rhein zu arbeiten. Dafür wurde in Richtung Koblenz eine Spur gesperrt. 44 Seile sind zu prüfen, insgesamt rund vier Kilometer. Bauarbeiten sind auf der Schrägseilbrücke aus den 1970ern nichts Neues. Vor drei Jahren wurden zum Beispiel die Brückenlager getauscht, vor wenigen Wochen wurden zudem Baugrunduntersuchungen durchgeführt, um eine bevorstehende Fahrbahnsanierung vorzubereiten.

Jetzt steht also die Prüfung der Tragseile auf dem Programm. Das muss alle sechs Jahre gemacht werden, so ist es im Gesetz vorgeschrieben. Dafür befestigt Andreas Boué das runde Gerät mit seinen Kameras und kleinen Rädern an einem der Seile und bindet ein langes blaues Band dran, das er einem Kollegen übergibt. Dann kann es auch schon losgehen. Der Roboter macht sich im Schneckentempo auf den Weg nach oben und schießt dabei Tausende Fotos, die später ausgewertet werden.

Immer dabei: der Kollege mit dem Band in der Hand. Der Roboter muss wie ein Hund an der Leine gehalten werden, aus Sicherheitsgründen. Auf der Brücke fahren schließlich noch Autos in ordentlichem Tempo an den Arbeitern vorbei und sorgen für viel Wind. Das Band ist dafür da, dass immer jemand das Gerät im Blick hat und einschreiten kann, sollte es ins Straucheln kommen.

„Das ist die einzige Chance, die man hat, da reinzugucken.“

Ingenieur Andreas Boué erklärt, wie der Roboter mithilfe von Magnetfeldern in die Seile schauen kann.

Boués Team sucht nach Auffälligkeiten an der Seiloberfläche. „Dafür messen wir Magnetfelder im Seil, die wir selbst erzeugen“, erklärt der Ingenieur. Sollte es eine Störung im Seilgefüge geben, sei diese auch im Magnetfeld zu sehen. „Das ist die einzige Chance, die man hat, da reinzugucken.“

Für die Auswertung der Fotos nimmt er auch die Hilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) in Anspruch, die bei ungewöhnlichen Stellen Alarm schlägt. Manchmal liegt sie aber auch komplett daneben. „Es kann auch nur eine Biene sein“, sagt Boué. Deswegen schaut immer noch mal ein Mensch auf die Bilder, zur Sicherheit. Und sollte den Experten etwas komisch vorkommen, fahren sie selbst noch einmal zur besagten Stelle an der Brücke.

i Nur noch das Anbringen des Geräts muss Andreas Boué selbst übernehmen. Den Rest übernimmt der Roboter. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Am häufigsten finden die Ingenieure Lücken im Korrosionsschutz, der mit den Jahren abblättert und alle 25 Jahre erneuert werden muss. Worunter die Brücke heute aber am meisten zu leiden hat, sei die Verkehrsbelastung. „Dann geht irgendwann die Konstruktion kaputt, die zerlegt sich dann. Den Zeitpunkt abzupassen, dafür machen wir die Prüfung. Dass man halt vorher weiß, jetzt ist Schluss“, erklärt der Ingenieur.

Früher wurde noch ganz anders geprüft, erinnert sich Boué zurück. Damals ist man noch mit Gondeln an den Seilen entlang gefahren und hat selbst nach Schäden Ausschau gehalten. Das habe aber deutlich länger gedauert und dementsprechend den Verkehr mehr belastet. An einer Brücke in Ludwigshafen ging daher vor 25 Jahren der erste Roboter dieser Art an den Start – zu der Zeit war das noch ziemlich umstritten.

i Die Schrägseilbrücke aus den 1970ern muss regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

„Zunächst hat man gesagt, das geht nicht, es muss alles handnah gemacht werden. Aber dann hat man gesehen, dass der Aufwand natürlich viel größer ist, wenn ich da persönlich das Seil hochfahre, als wenn ich da ein kleines Gerät hinschicke. Und dann irgendwann so nach fünf, sieben, acht Jahren hat man dann gesagt, okay, das kann man so machen“, erklärt Boué.

Heute verläuft der Einsatz mit dem Roboter geräuschlos und ohne viel Gegenwind. Einzig auf das Wetter muss Boués Team noch Acht geben. Sollte es regnen, müssen die Arbeiten nämlich abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Roboter bekommen also auch eine Regenpause.