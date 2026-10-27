Modernisierte Geschäftsstelle Raiffeisenbank stärkt ihren Standort in Asbach Michael Möhlenhof 27.10.2026, 14:30 Uhr

i Vorstandsmitglied Dirk Asbeck (rechts) erläutert die Ziele der Raiffeisenbank Neustadt in einem der noch ein wenig kahlen Büros in Asbach. Michael Möhlenhof

Die Raiffeisenbank Neustadt hat ihre Asbacher Filiale modernisiert und neu eröffnet und bekennt sich damit zur Präsenz vor Ort. Kundenservice, Betrugsschutz und regionale Verbundenheit stehen weiterhin im Mittelpunkt.

Mit einer umfassend modernisierten Geschäftsstelle setzt die Raiffeisenbank Neustadt ein klares Zeichen für ihre Zukunft in Asbach. Nach einem Umbau bei laufendem Betrieb wurde die Filiale nun offiziell wiedereröffnet. Während der Bauarbeiten blieb der Kundenservice dank eines Containerstandorts im Innenhof durchgehend erhalten.







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