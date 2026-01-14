Pläne in Neuwieder Stadtteilen Radweg, Feiern und Wiedinsel auf Projektlisten Regine Siedlaczek 14.01.2026, 18:00 Uhr

i In Segendorf steht dieses Jahr die Neugestaltung des Alten Sportplatzes ganz oben auf der Projektliste. Jörg Niebergall

Die Ortsvorstände von Niederbieber, Segendorf und Altwied haben in diesem Jahr einiges geplant. Darüber können sich Bewohner und Besucher gleichermaßen freuen.

Langjährige Maßnahmen vorantreiben, die Vereinsarbeit unterstützen und den Stadtteil ein Stück weit sicherer machen. Das steht in diesem Jahr in Niederbieber, Segendorf und Altwied auf dem Programm.In Niederbieber haben sich Ortsvorsteher Karl Heinz Troß und sein Gremium nicht nur die Erweiterung der Boulebahn an der Kirmeswiese durch eine massive und Vandalismus resistente Sitzgruppe mit Tisch auf den Plan geschrieben, ...







Artikel teilen

Artikel teilen