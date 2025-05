Radwandertag lockt Familien am Sonntag ins Wiedtal

Am Sonntag, 18. Mai, heißt es zum 26. Mal „Wieder ins Tal“. Zum beliebten Radwandertag im Wiedtal laden die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Puderbach, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach sowie die Stadt Neuwied ein. Die Landesstraßen 255 und 269 sind an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr auf einer Strecke von rund 36 Kilometern zwischen Niederbreitbach und Seifen komplett für den Autoverkehr gesperrt und stehen ausschließlich Fahrradfahrern, Inlineskatern und Fußgängern zur Verfügung.

Aufgrund der Baustelle im Bereich der Ortsdurchfahrt Altwied beginnt der autofreie Abschnitt erst in Niederbreitbach. Die Anreise ist über Kurtscheid oder Melsbach möglich. Parkplätze stehen am Ortseingang sowie im Freizeitpark zur Verfügung. Radfahrer aus dem Stadtgebiet Neuwied oder Datzeroth können den ausgeschilderten Wied-Radweg nutzen, da die L255 bis Niederbreitbach nicht gesperrt ist.

Für Unterhaltung und Verpflegung entlang der Strecke ist gesorgt

Entlang der Strecke wartet eine Vielzahl an Stationen auf die Besucherinnen und Besucher. In jedem Ort wird für das leibliche Wohl gesorgt, mit Grillständen, Kuchenbuffets, Getränkeständen und regionalen Spezialitäten. Kinder dürfen sich auf Hüpfburgen, Kinderschminken und weitere Aktionen freuen. Musikgruppen und Livebands sorgen an mehreren Stationen für Unterhaltung.

Veranstalter empfehlen: Helm tragen

Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr begleiten die Veranstaltung und sorgen für einen reibungslosen und sicheren Ablauf. Entlang der Strecke stehen Servicestationen für kleinere Fahrradreparaturen bereit. Die Veranstalter empfehlen das Tragen von Fahrradhelmen. Aufgrund der Vollsperrung ist eine Querung der Strecke mit Autos und Motorrädern nicht möglich, entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Auch die Regiobuslinien 125 und 130 verkehren an diesem Tag nicht. Ein Shuttlebus für die Teilnehmer von „Wieder ins Tal“ wird in diesem Jahr nicht angeboten.

Hier ein Überblick über die einzelnen Stationen auf der Strecke: