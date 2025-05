„So eine Woche schweißt einfach zusammen“, war Jürgen Grünwald, Ehrenvorsitzender der Vor-Tour der Hoffnung, auch einen Tag nach seiner Rückkehr von Mallorca noch ganz begeistert. „Klar, dass das eigentliche Radfahren im Vordergrund stand, doch dazu kamen jede Menge Teambildungsmaßnahmen, unzählige Anregungen und Ideen wurden ausgetauscht, und schließlich kam auch der Spaß nicht zu kurz“, schwärmte Grünwald.

Etappe geschafft: Die Gruppe am Leuchtturm in Cala Pi

Ursprünglich war es nur eine Idee des Vor-Tour-Vorsitzenden Benno Sommer gewesen, sich auf der für Radler äußerst attraktiven Baleareninsel den letzten Schliff für die vom 4. bis 6. Juli rund um Landau stattfindenden drei Etappen der Vor-Tour 2025 zu holen. Doch wie die Jungs und Mädels in ihren grün-weißen Hoffnungstrikots eben sind, wurde die Idee ganz schnell in die Tat umgesetzt. Sommer, der auch beruflich mit Mallorca eng verbunden ist, holte sich mit Kümmerer Rainer Gau einen echten Kenner der Insel mit auf den Sattel.

Vier Tage lang standen längere Ausfahrten über die Insel an, Höhepunkte waren der Besuch des Klosters Santuiri de la Mare de Deu de Cura auf dem Puig de Randa, des Coll d’Honor sowie des Leuchtturms von Cala Pi. „Wen man dann noch die passenden Ortskenntnisse hat, und das Wetter mitspielt, werden daraus traumhafte vier Tage für alle Radler und Radlerinnen“, so Grünwald. „Nahezu autofreie Strecken, umrahmt von Weinanbaugebieten, Olivenbaumplantagen und Pinienwäldern – Radlerherz, was willst du mehr.“

Auch Palma de Mallorca wurde erradelt.

Viele Promis im Sattel

Das dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, warum einige Prominente in den Sattel gestiegen waren. Reckweltmeister Eberhard Gienger, Radweltmeister Hans Lutz, die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Britta Unsleber (54 A-Länderspiele), Rodel-Bundestrainer Steffen Sartor, Rodel-Junioren-Doppelweltmeister Silas Sartor, der Deutsche Meister im Rodeln-Einsitzer bei den Junioren, Jannes Degenhardt, aber auch SWR-Moderator Martin Seitler (bekannt aus den Kultsendungen „Spaass auf der Gass“ und „Kaffee oder Tee“) traten fleißig mit in die Pedale.

Und bei einem vollkommenen Vor-Tour-Radler kommt auch die Kultur nicht zu kurz: Der Sohn von Vor-Tour-Chef Benno Sommer, Julian Sommer, hat sich in den vergangenen Jahren auf der Bühne des „Bierkönigs“ einen Namen gemacht. Mittlerweile gehört der 27-jährige Eifelaner aus Hausten zu den absoluten Topstars der Szene rund um Schinkenstraße und Ballermann.

julian-sommer-im-bierkonig

Im kommenden Jahr geht die Stimmungskanone (unter anderem „Peter Pan“, „Dicht im Flieger“, „Handwerker“, „Arielle“) übrigens auf große Deutschland-Tournee. Schnell war der Kontakt zu den „Bierkönig“-Machern hergestellt und die sportlichen Mallorca-Besucher erlebten einen unvergesslichen Abend mit Julian Sommer und weiteren rund 3000 Musikfans.