2962 Meter – so hoch ist der Gipfel der Zugspitze. In Roßbach wurde daraus eine Herausforderung, genau diese Höhenmeter radelnd zu meistern. In diesem Jahr gibt es einen neuen Besucherrekord. Nicht nur deswegen fällt die Zufriedenheit groß aus.

Genauso dürfte es sich „Oberkümmerer“ Achim Paganetti vorgestellt haben, als er in die Planungen für die fünfte Zugspitz-Challenge eingestiegen ist. Bestes Radlerwetter, ein neuer Teilnehmerrekord mit 250 Teilnehmern und natürlich viel Spaß bei allen Aktiven, die sich vom Startpunkt an der Roßbacher Wiedhalle durchs Masbachtal über die Nescher Mühle bis rauf nach Neschen auf den knapp 12,6 Kilometer langen Rundkurs machten.

11,5 Runden waren zu absolvieren, wenn man die Höhenmeter der Zugspitze (2962 Meter) erreichen wollte. Dabei standen auch in diesem Jahr der Spaß, die persönliche Herausforderung und der gute Zweck – der Erlös der Veranstaltung geht an die Vor-Tour der Hoffnung – im Mittelpunkt.

i Hier radeln die Aktiven durch Fernthal, danach geht es bergab. Jörg Niebergall

Pünktlich um sieben Uhr hatten Rad-Urgestein Heinz-Werner Engels (80) und sein digitalerfahrener Helfer Dietmar Eckhardt (62) mit Stefan Schumacher den ersten Radler auf die Strecke geschickt. Und trotz der anfänglich noch überschaubaren Temperaturen kamen die beiden Mitglieder des RSC Buchholz, die sich um die Startformalitäten kümmerten, ins Schwitzen.

Zu groß war der Andrang bereits in den frühen Morgenstunden gewesen. Knapp 120 Radler und Radlerinnen hatten sich im Vorfeld über die neu eingerichtete App angemeldet. Schon nach rund einer Stunde hatten sich über 100 in die Starterliste eingetragen.

Herrlicher Ausblick ins Wiedtal

Wer den Wendepunkt an der Verpflegungsstation in Neschen beziehungsweise in Fernthal erreicht hatte, der konnte sich dann über die Abfahrt durch Breitscheid mit anschließend herrlichen Ausblicken ins Wiedtal freuen, bevor er sich dann auf die zweite Runde machte.

i Nach dem Anstieg in Neschen legen einige Radler einen kurzen Verpflegungsstopp ein. Jörg Niebergall

Erstmals war die Veranstaltung auch im RTF-Kalender im Bund Deutscher Radfahrer gelistet worden. Das dürfte dann auch ein Grund mehr gewesen sein, dass sich Zweiradfreunde auch aus Hessen, Nordrhein-Westfalen das sportliche Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Da freute sich nicht nur Achim Paganetti, als er auch selbst aufs Rad stieg. Mit solch einem großen Interesse hatte er nicht gerechnet.