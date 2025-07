Der Buttermarkt in Linz bietet sich für kulturelle Anlässe sehr gut an. Kein Wunder, dass auch die Sommerfestival-Triologie dort über die Bühne geht.

Auch der zweite Part des Linzer Sommerfestivals war wieder gekrönt mit Sonne, gutem Essen und bester Laune. Auf dem Platz am Linzer Buttermarkt begrüßte Stadtbürgermeister Helmut Muthers die Gäste entlang der Partymeile. Einen Dank für die hervorragende Unterstützung zum Gelingen der Sommerfestival-Triologie richtete er an die Gastronomie, die mit vielen kulinarischen Genüssen und gekühlten Getränken aufwartete und an die Veranstalter, die das Fest rund um den Buttermarkt - in der Tradition verankert - jedes Jahr veranstalten.

Linzer Sommerfestival Part II: The Beat-Radicals mit Frontmann Peter Seel heizen dem Publikum ein. Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: Besucher haben ihren Spaß Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: The Beat-Radicals heizen ein Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: The Beat-Radicals heizen ein Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: Besucher haben ihren Spaß Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: The Beat-Radicqals heizen ein Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: The Beat-Radicals heizen ein Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: The Beat-Radicals heizen ein. Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: Besucher haben ihren Spaß Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: der Frauenchor "CHORallen" aus Leubsdorf Heinz-Werner Lamberz Linzer Sommerfestival Part II: der Frauenchor "CHORallen" aus Leubsdorf Heinz-Werner Lamberz 1 / 11

Auch diesmal gab es hervorragende musikalische Darbietungen. Zu nennen sind der Frauenchor „CHORallen" aus Leubsdorf und die Band The Beat-Radicals, die die Zeiten des Rock ’n’ Roll mit Größen wie Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, den Beatles und den Stones sowie anderer Musikikonen wiederbelebten. Nicht nur gepflegt sitzen und zuhören war angesagt, wer wollte, konnte ausgiebig tanzen und die Erinnerungen an die Jugendzeit wach werden lassen.