Vor allem im Alter ist es wichtig, die richtige Wohnform zu finden – unter gesundheitlichen und finanziellen Aspekten. In Puderbach stellte ein Experte sechs Möglichkeiten vor. Seine Ausführungen stießen auf großes Interesse.

Im Alter gut versorgt leben zu können, wünschen sich viele Menschen. Eine Wohnform zu finden, die den individuellen gesundheitlichen und finanziellen Gegebenheiten gerecht wird, bedarf jedoch einer vorausschauenden Planung. Der Vortrag zum Thema „Wohnen im Alter“, den Achim Krokowski vom Pflegestützpunkt Puderbach im Dorfgemeinschaftshaus hielt, erfuhr deshalb einen großen Zulauf.

i Referent Achim Krokowski vom Pflegestützpunkt Puderbach informierte im Dorfgemeinschaftshaus ausführlich über unterschiedliche Wohnformen für ältere Menschen. Auch das Problemfeld "Finanzierung" sparte er nicht aus. Julia Hilgeroth-Buchner

Angeregt hatte diesen inhaltsreichen Informationsnachmittag der Seniorenbeirat der VG Puderbach, wie Karl Hauck (Leiter Fachbereich Bürgerdienste) in seiner Begrüßung betonte. Diesem Vorschlag habe man gerne entsprochen, da er das bereits vor Ort bestehende Angebot für Senioren ideal ergänze. Achim Krokowski erläuterte zu Beginn, dass die Zukunft angesichts des demografischen Wandels etliche Herausforderungen mit sich bringe – darunter die Frage nach steigenden Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung und der Absenkung des Rentenniveaus.

Mehrere Generationen unter einem Dach bergen Konfliktpotenzial

Im Verlauf des Vortrags stellte der Experte sechs verschiedene Wohnmodelle vor, um die weitverbreitete Unsicherheit bezüglich dieser Thematik zu mildern. Krokowski sprach zunächst über das Wohnen in der eigenen Familie ( Mehrgenerationenhaus ), das jedoch häufig zu Konflikten führe. Für Selbstversorger ohne oder mit Pflegegrad, die ein eigenes Haus besäßen oder gemietet hätten, gebe es die Option von Umbauten und die Hinzunahme von Unterstützung im Alltag . Beim Betreuten Wohnen (auch „Service-Wohnen“ genannt) erfolge hingegen ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung, zu der ein Grundservice sowie Wahlleistungen und Pflege dazu gebucht werden könnten. Haus- und Wohngemeinschaften würden auf der Selbstorganisation der Bewohner ohne Pflegegrad beruhen (Beispiel: der Verein Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied). Ein solches WG-Modell eigne sich gut für seit Langem befreundete Menschen etwa gleichen Alters.

i Im Verlauf des Vortrags erhielt das Publikum Einblick in sechs verschiedene Formen des Wohnens im Alter und deren Finanzierungsmodalitäten. Julia Hilgeroth-Buchner

Alten-Pflegeheime , die ab Pflegegrad 2 zur Verfügung stünden, seien häufig besser als ihr Ruf, sagte Krokowski. Es handele sich hier um eine vollstationäre Pflege, die viele alte Menschen aus ihrer Isolation herausbringe. Bei Pflegewohngemeinschaften gehe es um trägerorganisierte WGs nach dem Wohn- und Teilhabegesetz des Landes, bei denen in der Regel Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Anbietern von Pflege- oder Unterstützungsleistungen bestehe.

Beispielrechnungen für Optionen aufgestellt

Im Verlauf der Präsentation verwies der Referent durchgängig auf die finanziellen Aufwendungen, die für die jeweilige Unterbringung erforderlich werden. Er sprach nicht nur klare Worte über die komplizierten Kombinationen aus Zuschüssen und Eigenanteilen, er splittete auch einzelne Unterbringungsformen anhand detaillierter Beispielberechnungen auf. Das Publikum dankte ihm diese Offenheit mit besonderer Aufmerksamkeit für den Vortrag, aber auch mit vielen Rückfragen.

Krokowski lud die Teilnehmer abschließend ein, sich persönlich und kostenlos im Pflegestützpunkt in der Bartentoner Straße 2 in Puderbach beraten zu lassen. Dieser ist unter Telefon 02684/850178 zu erreichen.