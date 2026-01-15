Klimaschutzministerin Katrin Eder hat jetzt die Baustelle vor der Deichwelle besucht. Hier entsteht eine Überdachung über den Parkplätzen, darauf werden Solarmodule installiert. So wird eine bereits versiegelte Fläche für Energiegewinnung genutzt.
Lesezeit 1 Minute
Seit Anfang Juni wird auf dem Parkplatz der Deichwelle eine Photovoltaikanlage errichtet, etwa die Hälfte ist inzwischen fertig. Diese soll 330.000 Kilowattstunden pro Jahr liefern. Ein großes Projekt – für das es auch Geld vom Land gibt.