Ministerin besucht Neuwied PV-Anlage auf Parkplatz der Deichwelle ist innovativ Jörg Niebergall 15.01.2026, 17:00 Uhr

i Klimaschutzministerin Katrin Eder (rechts), SWN-Geschäftsführer Stefan Herschbach und Beigeordneter Ralf Seemann (vorn von rechts) begutachteten mit SWN-Mitarbeitern und Kommunalpolitikern die Pläne für die PV-Anlage auf dem Parkplatz der Deichwelle. Jörg Niebergall

Klimaschutzministerin Katrin Eder hat jetzt die Baustelle vor der Deichwelle besucht. Hier entsteht eine Überdachung über den Parkplätzen, darauf werden Solarmodule installiert. So wird eine bereits versiegelte Fläche für Energiegewinnung genutzt.

Seit Anfang Juni wird auf dem Parkplatz der Deichwelle eine Photovoltaikanlage errichtet, etwa die Hälfte ist inzwischen fertig. Diese soll 330.000 Kilowattstunden pro Jahr liefern. Ein großes Projekt – für das es auch Geld vom Land gibt.







