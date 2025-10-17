Westerwälder warnt vor Masche „Putzhilfe“ stiehlt Tausende Euro Trauergeld 17.10.2025, 09:48 Uhr

i Symbolfoto: Über Kleinanzeigen hatte seine Tochter eine Haushaltshilfe für Herrn B. gesucht. Justin Buchinger

Eigentlich sollte „Lilli“ dem 76-Jährigen den Alltag erleichtern. Doch die scheinbare Hilfe, die er in sein Haus ließ, kostete ihn Tausende Euro und Vertrauen in Menschen. Vor deren Masche will er Menschen in der Region warnen.

Das Zuhause von Herrn B. ist ein großes Bauernhaus, dem man innen wie außen fast ansehen kann, wie viele Generationen dort groß geworden sind. Seinen vollen Namen und genauen Wohnort möchte er nicht in der Zeitung sehen, doch er möchte seine Geschichte erzählen, um andere vor dem zu schützen, was ihm widerfahren ist.







