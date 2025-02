CDU siegt im Wahlkreis Neuwied Pure Erleichterung: Ellen Demuth zieht in Bundestag ein 24.02.2025, 12:25 Uhr

i Ellen Demuth, Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis Neuwied, feiert mit ihrer Familie und ihrem Lebensgefährten Markus Köhler den Wahlerfolg am Sonntagabend in Oberhonnefeld-Gierend. Daniel Dresen

Ellen Demuth fährt nach Berlin: Die Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis Neuwied schafft am Sonntagabend den Einzug in den Bundestag. Die Wahlparty der Betriebswirtin aus Linz gleicht einem Rechenwettbewerb.

In der „Moto59-Foodgarage“ an der A3, wo seit Dezember zwischen alten Motorrädern Fastfood gereicht wird, bricht am Sonntag gegen 21.55 Uhr lauter Applaus aus. Es gibt nur noch strahlende Gesichter. Ellen Demuth, CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis Neuwied, hat es rechnerisch in den Bundestag geschafft.

