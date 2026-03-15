Demo in Neuwied-Torney „Pulse of Europe“ zeigt Flagge gegen AfD-Treff Rainer Claaßen 15.03.2026, 20:00 Uhr

i Unter dem Motto „Zusammen gegen die AfD! Wo Demokratie bedroht wird, stehen wir auf“ haben sich am Sonntagnachmittag circa 90 Demonstranten vor dem Bürgerhaus Torney versammelt. Im Bürgerhaus hatte die AfD zu einer Wahlkampfveranstaltung eingeladen. Jörg Niebergall

Kurz vor der Landtagswahl hat die AfD zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Torney eingeladen. Vor dem Bürgerhaus hat die Initiative „Pulse of Europe“ eine Gegendemo organisiert. Die Teilnehmer sehen in der AfD eine Gefahr für die Demokratie.

Unter dem Titel „Zusammen gegen die AfD! Wo Demokratie bedroht wird, stehen wir auf“ demonstrierten am Sonntagnachmittag knapp 90 Teilnehmer am Torneyer Bürgerhaus. Drinnen hielt die Landes-AfD ihre letzte Wahlkampfveranstaltung in Neuwied ab. Neben dem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, dem Neuwieder Jan Bollinger, standen auch der Bundestagsabgeordnete Denis Pauli aus Nordrhein-Westfalen, die Landtagskandidaten Nick Baltrock (Wahlkreis ...







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