Verabschiedung steht bevor Puderbachs VG-Bürgermeister Volker Mendel zieht Bilanz Lars Tenorth 17.12.2025, 11:13 Uhr

i Dorothe Mendel hat ihren Mann Volker immer den Rücken freigehalten und ist auch selbst mit zu vielen Veranstaltung gekommen. Lars Tenorth

Am Donnerstag, 18. Dezember, wird Sven Schür in das Amt des Puderbacher VG-Bürgermeisters eingeführt, während sich Volker Mendel von der VG-Spitze verabschiedet. Mit seinem Wirken ist dieser zufrieden. Seine Frau Dorothe unterstützte ihn sehr.

Dass Volker Mendel einmal Puderbachs VG-Bürgermeister werden würde, war nicht unbedingt abzusehen. „Es war nie der Gedanke, sich auf den Posten des Verbandsgemeindebürgermeisters einzulassen, weil wir immer dachten, Wolfgang Kunz würde noch einmal antreten“, erinnert sich Mendel.







