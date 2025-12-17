Puderbachs VG-Bürgermeister Volker Mendel zieht Bilanz 

Am Donnerstag, 18. Dezember, wird Sven Schür in das Amt des Puderbacher VG-Bürgermeisters eingeführt, während sich Volker Mendel von der VG-Spitze verabschiedet. Mit seinem Wirken ist dieser zufrieden. Seine Frau Dorothe unterstützte ihn sehr.
Dass Volker Mendel einmal Puderbachs VG-Bürgermeister werden würde, war nicht unbedingt abzusehen. „Es war nie der Gedanke, sich auf den Posten des Verbandsgemeindebürgermeisters einzulassen, weil wir immer dachten, Wolfgang Kunz würde noch einmal antreten“, erinnert sich Mendel.