Kunsthandwerk und mehr Puderbacher Weihnachtsmarkt lockt mit bunter Vielfalt Charley Burke 15.12.2025, 11:51 Uhr

i Das Blasorchester Maischeid & Stebach sorgte musikalisch für weihnachtliche Stimmung. Charley Burke

Für die Puderbacher und die umliegenden Gemeinden stand am dritten Adventswochenende wieder die schönste Zeit des Jahres an: der traditionelle Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt.

Rund um den Platz am alten Bahnhof in Puderbach erwartete die Besucher am dritten Adventswochenende eine bunte Vielfalt handgefertigter Kunstwerke und kreativer Arbeiten von Kunsthandwerkern aus der Region. Natürlich war auch für die Kinder gut gesorgt: Am Sonntagnachmittag stattete der Nikolaus dem Markt einen Besuch ab.







