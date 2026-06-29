Auf zu neuen Ufern Puderbacher verabschieden Pfarrerin Koelmann feierlich Jörg Niebergall 29.06.2026, 17:00 Uhr

i Zusammen mit der Kirchengemeinde haben auch sie sich von Pfarrerin Katrin Koelmann (Mitte) verabschiedet (von links): Silke Geimer (Vorsitzende des Presbyteriums), Pfarrer Christoph Nüllmeier, Bürgermeister Sven Schür und dessen Vorgänger Volker Mendel. Jörg Niebergall

Pfarrerin Katrin Koelmann hat sich über etliche Jahre um die evangelische Kirchengemeinde Puderbach verdient gemacht. Jetzt verändert sie sich beruflich. Doch zuvor wurde sie noch feierlich verabschiedet.

Es war ein Abschied, der von Dankbarkeit, Wertschätzung und auch Wehmut geprägt war. Mit einem festlichen Gottesdienst in der Puderbacher Kirche verabschiedete sich Pfarrerin Katrin Koelmann von ihrer Kirchengemeinde. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Christoph Nüllmeier gestaltete sie den Gottesdienst, musikalisch begleitet vom Posaunenchor.







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