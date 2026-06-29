Pfarrerin Katrin Koelmann hat sich über etliche Jahre um die evangelische Kirchengemeinde Puderbach verdient gemacht. Jetzt verändert sie sich beruflich. Doch zuvor wurde sie noch feierlich verabschiedet.
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Es war ein Abschied, der von Dankbarkeit, Wertschätzung und auch Wehmut geprägt war. Mit einem festlichen Gottesdienst in der Puderbacher Kirche verabschiedete sich Pfarrerin Katrin Koelmann von ihrer Kirchengemeinde. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Christoph Nüllmeier gestaltete sie den Gottesdienst, musikalisch begleitet vom Posaunenchor.