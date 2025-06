Wer sich mit asiatischen Kampfkünsten etwas auskennt, weiß, dass Puderbach eine der renommiertesten Karateadressen Deutschlands ist. Der Karateclub ist weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus bekannt. Das Gemeinschaftshaus war jetzt Treffpunkt für die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Vereins, der schon 1975 gegründet wurde. Er gehört damit zu den traditionsreichsten Karateclubs Deutschlands.

Ehrungen und Austausch standen im Mittelpunt

Neben vielen aktuell Aktiven nahmen an der Feier auch Besucher vom Landesverband sowie von befreundeten Vereinen teil. Sogar eine ganze Reihe an Gründungsmitgliedern, von denen einige dem Verein bis heute die Treue halten, waren gekommen. Trainer Günter Bitzhöfer wurde für 50 Jahre Aktivität geehrt. Er kündigte an, im kommenden Jahr die Prüfung zum 7. DAN angehen zu wollen. Es gab noch einige weitere Ehrungen, im Mittelpunkt stand aber der Austausch. Gefeiert wurde bei sommerlichen Temperaturen mit Gesprächen über Aktuelles und Historisches bis in die frühen Morgenstunden.