Junge Leute engagieren sich Puderbacher Jugendbeirat: Niemand soll allein bleiben Julia Hilgeroth-Buchner 07.12.2025, 17:00 Uhr

i Der am 29. Oktober gewählte Jugendbeirat der Verbandsgemeinde Puderbach besteht aus engagierten jungen Leuten, die für Gleichaltrige in der Region einiges bewegen wollen. Julia Hilgeroth-Buchner

Seit gut einem Monat gibt es in der Verbandsgemeinde Puderbach einen Jugendbeirat. Dessen Mitglieder wissen um die Verantwortung, die sie nun tragen. Und sie machen sich mit Eifer an die Arbeit.

Freunde treffen, Musik hören, zusammen spielen, kickern und flippern: Der Jugendtreff im Alten Bahnhof in Puderbach ist seit Jahren das Ziel vieler junger Menschen aus der Region. Diese erfreuliche Tatsache wäre alleine schon ein Grund für unsere Zeitung, dem Treffpunkt einmal einen Besuch abzustatten.







Artikel teilen

Artikel teilen