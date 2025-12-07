Puderbacher Jugendbeirat: Niemand soll allein bleiben

Seit gut einem Monat gibt es in der Verbandsgemeinde Puderbach einen Jugendbeirat. Dessen Mitglieder wissen um die Verantwortung, die sie nun tragen. Und sie machen sich mit Eifer an die Arbeit.
Freunde treffen, Musik hören, zusammen spielen, kickern und flippern: Der Jugendtreff im Alten Bahnhof in Puderbach ist seit Jahren das Ziel vieler junger Menschen aus der Region. Diese erfreuliche Tatsache wäre alleine schon ein Grund für unsere Zeitung, dem Treffpunkt einmal einen Besuch abzustatten.