Kunsthandwerksmarkt Puderbach verwandelt sich in eine Weihnachtswelt Charley Burke 15.12.2024, 17:00 Uhr

i Gaby Reitz (Foto) und ihre Tochter Anne Reitz führen gemeinsam das Unternehmen Just Peachy. Mit ihrer Naturkosmetik bieten sie eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen, chemisch belasteten Produkten. Charley Burke

Der Kunsthandwerksmarkt in Puderbach ist längst in der Region bekannt. Diesmal zog es wieder zahlreiche Besucher an den Alten Bahnhof, die sich an der besinnlichen Atmosphäre und zahlreichen Unikaten erfreuten.

Am dritten Adventswochenende verwandelt sich der Alte Bahnhof in Puderbach in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Seit über 25 Jahren bietet der Kunsthandwerksmarkt hier eine Heimat für Kreativität. Mehr als 70 Kunsthandwerker aus der Region und darüber hinaus präsentieren ihre einzigartigen, handgefertigten Werke – von Holzarbeiten über kunstvoll gestaltetes Glas bis hin zu bezaubernden textilen Dekorationen.

