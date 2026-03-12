Haushalt auf dem Handy Puderbach beschließt digitale Haushaltsveröffentlichung Justin Buchinger 12.03.2026, 16:00 Uhr

i Der vorläufige Haushaltsplan soll zukünftig auch schon vor der Abstimmung einsehbar sein. Justin Buchinger

Von der Couch aus auf die Kommunalpolitik zugreifen: Das ist die Idee hinter dem Antrag der Wählergruppe Berger, dem der Puderbacher Ortsgemeinderat nun zugestimmt hat.

Puderbacher sollen zukünftig einfach und noch vor dem Beschluss Einblick in den geplanten Haushalt bekommen. Das hat der Rat der Ortsgemeinde auf Antrag der Fraktion Wählergruppe Berger beschlossen. Zukünftig soll demnach der vollständige Haushaltsplan, schon bevor er endgültig vom Puderbach Rat beschlossen wird, online für Bürger einsehbar sein.







