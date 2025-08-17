Einen Überraschungssieg im Spiel gegen Eintracht Frankfurt gab es zwar nicht, das tat der guten Laune auf dem Engerser Schlossplatz aber keinen Abbruch.

Not macht bekanntermaßen erfinderisch, und da die Kapazität des Koblenzer Stadions auf dem Oberwerth einfach nicht ausreichte, um alle Kartenwünsche für das Spiel der ersten DFB-Pokalrunde zwischen dem FV Engers und dem Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt zu erfüllen, stampften die Macher beim FVE kurzerhand ein Public Viewing auf dem Schlossplatz aus dem Boden.

Sonne strahlt, Ambiente ist perfekt

Das Wetter am Sonntagnachmittag spielte mit, das Ambiente war perfekt, die Fans kamen in Scharen. Und sie erlebten, zumindest in den ersten 40 Spielminuten der Begegnung, einen spannenden Fußballnachmittag.

i Die wenigen Fans aus Frankfurt durften erst kurz vor der Pause mit dem Jubeln beginnen. Jörg Niebergall

Schon zwei Stunden vor Spielbeginn hatten sich die ersten der rund 600 Besucher auf dem Areal vor dem altehrwürdigen Engerser Schloss versammelt. Die Schlange vor der Eintrittskasse wollte einfach nicht abreißen. Schnell war auch hier das Kontingent der Sitzplätze erschöpft. Über 600 Zuschauer, die meisten wohl Fans des gastgebenden FV Engers, hatten sich eines der begehrten Public-Viewing-Tickets ergattert.

„Und zumindest bis kurz vor der Halbzeit haben wir ja auch noch Hoffnung gehabt, dass es eine Überraschung gibt“, so Christian Eisele, Chef der benachbarten Gaststätte Schloss-Schenke. Eisele hatte das Event gemeinsam mit dem FV Engers aus der Taufe gehoben. Während sich die FVE-Helfer um das „Drumherum“ wie Eintritt und Sicherheitsdienst kümmerten, boten Eisele und seine Mitarbeiter neben einer breiten Imbisspalette auch gekühlte Getränke an.

Zu sehen gab es neben der Partie zwischen Engers und der Frankfurter Eintracht (0:5) auch noch das DFB-Pokalspiel zwischen dem Drittligisten Jahn Regensburg und Bundesligaaufsteiger 1. FC Köln. Erst durch Treffer in der Nachspielzeit gewannen die Domstädter knapp mit 2:1 und machten so manchen FC-Fan in Engers doch noch glücklich.

Am späten Nachmittag trudelten auch immer mehr FVE-Fans hier ein, die zuvor live in Koblenz dabei gewesen waren. Als dann die FVE-Spieler auch noch ankamen, wurden sie mit frenetischem Applaus empfangen.