Der Sonntag war für die Neuwieder Fußballfans ein ganz besonderer Tag: Der FV Engers spielte im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, Hunderte Fans verfolgten die Begegnung vor dem Engerser Schloss. Die Bilanz der Veranstalter fällt positiv aus.

Rundum zufriedene Gesichter, wenn auch die sportliche Überraschung ausblieb: Da das Kontingent an Karten für das DFB-Pokalspiel zwischen dem FV Engers (FVE) und Eintracht Frankfurt im Koblenzer Oberwerth-Stadion nicht für alle interessierten Fußballfans gereicht hatte, stampften die Macher vom FV Engers gemeinsam mit Schloss-Schenke-Wirt Christian Eisele und dem erst zwei Jahren jungen Karnevalsverein „Pänz vom Wasserturm“ eine Public-Viewing-Veranstaltung auf dem Schlossvorplatz aus dem Boden. Bis auf die 0:5-Niederlage für die Engerser, nachdem diese eine tolle Vorstellung hingelegt hatten, gab es bei den Gastgebern nur Gewinner.

Mehr als 800 Fans feierten zusammen

„Wir wollten unseren Fans einfach Danke sagen. Ich glaube, das ist uns gelungen“, freute sich FVE-Vorsitzender Martin Hahn, dass es am Ende über 800 Besucher waren, die sich die beiden Spiele (Engers gegen Frankfurt und Regensburg gegen Köln) anschauten und als krönenden Abschluss noch mit der Engerser Mannschaft feiern konnten. „Dank der verkauften Tickets sowie zahlreicher Sponsoren und Unterstützer schreiben wir am Ende keine roten Zahlen. Die Stimmung am Abend war spitze.“ Im Vergleich zum ersten Public Viewing im Sommer 2020 gegen Bochum waren deutlich mehr Fans dabei.

Zufriedene Gesichter auch beim 2022 gegründeten Karnevalsverein „Pänz vom Wasserturm“, der sich während der Veranstaltung auf dem Schlossvorplatz um die Verpflegung kümmerte. „Wir haben unser Ziel erreicht“, sagte René Nieland, Vorsitzender des Vereins. „Mit dem Erlös unterstützen wir den Karneval in Engers, ob für die Kostüme oder auch für unsere neue Showtanzgruppe No Gravity.“

16 Helfer und Helferinnen des Vereins hatten die Gäste mit Grillspezialitäten versorgt und sind auch am kommenden Wochenende von Donnerstag bis Sonntag beim Sommerfest der Landesmusikakademie im Einsatz. Für die Getränke beim Public Viewing hatte Christian Eisele mit seinem Schloss-Schenke-Team gesorgt. Auch er dürfte bei herrlichem Sommerwetter auf seine Kosten gekommen sein.