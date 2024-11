Bargeld und Schmuck gestohlen Prozessauftakt wegen schweren Raubs im Kreis Neuwied 11.11.2024, 11:52 Uhr

i Am Landgericht Koblenz müssen sich drei Männer wegen schweren Raubs im Mai 2024 im Kreis Neuwied verantworten. (Symbolfoto) picture alliance/dpa/Felix Kästl

Im Mai 2024 sollen zwei Männer nach Plan eines Dritten in ein Haus im Kreis Neuwied eingedrungen sein. In dem Anwesen sollen sie drei Frauen gefesselt und verletzt haben. Das Fluchtauto mit der Beute wurde jedoch auf der A3 von Zollbeamten gestoppt.

Am Landgericht Koblenz hat der Prozess wegen schweren Raubs in einem Privathaus im Kreis Neuwied begonnen. Zwei Polen (45 und 41 Jahre alt) werden angeklagt, nach Plan eines 71-jährigen Mannes aus Rheinhessen in das Anwesen eingedrungen zu sein, um dort Bargeld und Wertgegenstände zu rauben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen