Mit dem Rock-Klassiker „Bohemian Rhapsody“ von Queen stimmten sich die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Puderbach im vergangenen Jahr bereits feierlich auf das diesjährige 50-jährige Jubiläum der Fusion ein. Passenderweise ist das Lied 1975 veröffentlicht worden, genau dann, als es im Puderbacher Land die große Fusion gab. Nach Feiern war vielen aber erst mal nicht zumute, inzwischen hat sich einiges geändert.

Rückblick: 1973 wurde eine von zwei Pfarrstellen der evangelischen Kirchengemeinde Puderbach vakant, ein Jahr später auch die Einzel-Pfarrstellen in den Gemeinden Niederwambach und Oberdreis. Laut Gemeindebrief reichten die Gemeindemitgliederzahlen der drei Kirchengemeinden damals nicht, um vier volle Pfarrstellen zu erhalten. Es gab kontroverse Beratungen unter Zeitdruck zwischen den Presbyterien, dem Kreissynodalvorstand und dem Landeskirchenamt.

Großer Protest entsteht

Die Folge war, dass am 20. Juni 1975 das Landeskirchenamt beschloss, die Kirchengemeinden Puderbach, Oberdreis und Niederwambach zusammenzuschließen. Die Gemeinde begann mit drei Pfarrstellen. Die Fusion trat zum 1. August 1975 in Kraft. Dass aber keine der drei Pfarrstellen in Oberdreis angesiedelt wurde, hat dort großen Protest erzeugt. Schließlich wurde 1977 doch noch eine vierte Pfarrstelle eingerichtet. Bis heute wurden immer wieder die Pfarrstellen reduziert. Heute bleiben nach einem kompletten Pfarrwechsel noch 1,5 Pfarrstellen für die gesamte Gemeinde. Aufgrund einer Pfarrstellenvakanz und einer Elternzeit erlebte die Kirchengemeinde sogar ein Jahr ohne eigene Pfarrperson. Dies wurde durch viel Ehrenamt und Pfarrer aus der Region aufgefangen. 2024 fing Christoph Nüllmeier als Pfarrer in Puderbach an. Mit Pfarrerin Katrin Koelmann, die nach ihrer Elternzeit im Januar wieder einstieg, bilden sie das Pfarrerteam.

So ist die Situation heute

i Arbeiten am Glockenturm in Oberdreis fanden im Jahr 2022 statt. Schneider/Archiv evangelische Kirchengemeinde Puderbach

Auf die anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Fusion blickt Katrin Koelmann: „Jeder hatte Angst, zu kurz zu kommen.“ Heute werde aber der Gewinn der Vielfalt gesehen. „In den vergangenen Jahren haben wir einen großen Schritt gemacht, uns mehr als eine Gemeinde zu sehen.“ Auch Silke Geimer, Vorsitzende des Presbyteriums, spricht davon, dass die Gemeinde „zusammengewachsen ist“.

Aufgrund der Finanzen und der schwindenden Gemeindemitgliederzahlen gibt es inzwischen einen regionalen Gottesdienstplan mit Urbach und Dierdorf. Auch die Seniorenarbeit und der Konfirmandenunterricht sind heute regional organisiert. Den Unterricht für die Jugendlichen leiten Jugendreferentin Sandra Bauer, Pfarrerin Katrin Koelmann und ihr Mann Patrique Koelmann, der Pfarrer in Dierdorf ist. Dass hier rund 60 Jugendliche zusammenkommen, hält Katrin Koelmann für einen Gewinn. Als kleines positives Beispiel hebt sie hervor, dass es so zum Beispiel gelungen ist, eine Band auf die Beine zu stellen.

Familiengottesdienste werde regelmäßig angeboten

Die schwindenden Gemeindemitglieder wirken sich auch auf die Gottesdienstbesuche aus, dem möchten Pfarrer Nüllmeier und Pfarrerin Koelmann entgegenwirken. „Wir beide haben die Motivation, dass Gottesdienste und Kirche zugänglich und niederschwellig sind“, betont Koelmann. Um auch mehr junge Menschen für die Gottesdienste zu gewinnen, wurde Anfang des Jahres die Liturgie verändert. „Wir haben sie moderner gemacht“, so Koelmann. Vorher habe man klassische Liturgie gesungen, die es schon vor 40 Jahren gegeben habe. „Umgestellt haben wir auf Taizé-Lieder mit eingängigeren Melodien.“ Angeboten werden inzwischen auch regelmäßig Familiengottesdienste.

„Es ist schon wichtig, dass die Kirche Profil zeigt und klar sagt, wo sie steht.“

Pfarrerin Katrin Koelmann

i Unter anderem im Jahr 2023 zeigte sich die evangelische Kirchengemeinde Puderbach auf dem Puderbacher Weihnachtsmarkt mit einem Stand. Petra Marx

Grundsätzlich verfolgt die evangelische Kirchengemeinde eine Strategie des Miteinanders. „Unsere Aufgabe ist es, Menschen zusammen- und miteinander ins Gespräch zu bringen“, so Koelmann. Ein weiteres wichtiges Thema rückt sie in den Fokus der Gegenwart: „Anfang des Jahres hatten wir eine Debatte, wie politisch Kirche eigentlich sein darf“, sagt Koelmann. Beispielsweise geht es um den Rechtsruck der Gesellschaft, der sich im Wahlverhalten der Region zeigt. Hier positioniert sich Koelmann deutlich: „Es ist schon wichtig, dass die Kirche Profil zeigt und klar sagt, wo sie steht.“ Das will die Gemeinde durch politische Predigten oder etwa eine Anti-Rassismus-Veranstaltung tun, die in Planung ist.

Eine große Vielfalt wird sicherlich auch bei den in diesem Jahr geplanten Festlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der evangelischen Kirchengemeinde zu erleben sein. „Der Höhepunkt ist der Festfamiliengottesdienst mit anschließendem Gemeindefest“, sagt Silke Geimer. Dazu lädt die evangelische Kirchengemeinde Puderbach für den 31. August ein. Aber schon vorher und nachher gibt es einige Veranstaltungen, die nächste ist am 14. Juni: ein offenes Singen in der Kirche in Niederwambach mit Liedern aus den vergangenen 50 Jahren.

Info: Mit dem Taxi zum Gottesdienst

Bürger können auf Kosten der Gemeinde mit dem Taxi zum Gottesdienst kommen und wieder zurückfahren. Die evangelische Kirchengemeinde Puderbach weist darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger hierfür rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes oder schon am Samstag den Reisedienst Spies anrufen können und dann zu Hause abgeholt werden, Tel. 0170/4025010 oder 0171/3249583. Es genüge zu sagen, dass die Kirchengemeinde die Fahrt bezahlt. Da für einige Menschen der Weg zu den Kirchen in der Gemeinde weit ist, wurde das Angebot eingeführt. Es läuft zunächst für ein halbes Jahr.

Das offene Singen und weitere Veranstaltungen im Überblick

Die evangelische Kirchengemeinde Puderbach lädt für Samstag, 14. Juni, zum offenen Singen (Rudelsingen) in Niederwambach ein. Los geht es in der Kirche Niederwambachs um 18 Uhr, es werden Lieder der vergangenen 50 Jahre gesungen. Musikalisch begleitet wird das Singen durch die Kirchenmusiker Dorothea Raukes und Oliver Reinhard.

Weitere Veranstaltungen

29. Juni: Pilgerwanderung von Kirche zu Kirche – von Oberdreis über Niederwambach nach Puderbach;

31. August: Familiengottesdienst mit anschließendem Gemeindefest in Puderbach;

6. September: Waldwanderung zum Thema „Unser Wald in 50 Jahren“;

27. September: Chorkonzert in der Kirche Niederwambach;

10. Oktober: Ü50-Party im Alten Bahnhof in Puderbach;

1. November: Konzert mit dem Titel „Posaunenchor trifft Reformation“ in der Puderbacher Kirche.

Weitere Informationen unter https://puderbach.org/