AfD und Vlaams Belang tagen Protest gegen europäische Rechtsaußen-Partei in Neuwied Rainer Claaßen 28.11.2025, 10:42 Uhr

i Eines der Transparente, mit denen die Demonstranten auf sich aufmerksam gemacht haben Rainer Claaßen

Politiker von AfD und Vlaams Belang sind am Donnerstag zu einer Veranstaltung der ESN-Partei ins Heimathaus gekommen – und vor der Halle haben 150 bis 200 Menschen im Nieselregen gegen sie demonstriert.

Das Szenario ist inzwischen bekannt: Wenn die AfD im Heimathaus eine Veranstaltung durchführt, treffen sich vor der Halle die Gegner der Partei. Das war am Donnerstagabend wieder so. D ie Europäische Partei Europa der souveränen Nationen (ESN) war mit Vertretern der AfD und der flämisch-nationalen Partei Vlaams Belang aus Belgien im Heimathaus – und davor wurde demonstriert.







