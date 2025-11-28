AfD und Vlaams Belang tagen
Protest gegen europäische Rechtsaußen-Partei in Neuwied
Eines der Transparente, mit denen die Demonstranten auf sich aufmerksam gemacht haben
Rainer Claaßen

Politiker von AfD und Vlaams Belang sind am Donnerstag zu einer Veranstaltung der ESN-Partei ins Heimathaus gekommen – und vor der Halle haben 150 bis 200 Menschen im Nieselregen gegen sie demonstriert.

Das Szenario ist inzwischen bekannt: Wenn die AfD im Heimathaus eine Veranstaltung durchführt, treffen sich vor der Halle die Gegner der Partei. Das war am Donnerstagabend wieder so. D ie Europäische Partei Europa der souveränen Nationen (ESN) war mit Vertretern der AfD und der flämisch-nationalen Partei Vlaams Belang aus Belgien im Heimathaus – und davor wurde demonstriert.

