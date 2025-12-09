Projektchor Waldbreitbach/Oberbieber hatte viel Spaß

Wenn sich Sängerinnen und Sänger aus unterschiedlichen Chören zu einem Projektchor zusammenfinden, entstehen nicht nur musikalische Glanzlichter. Es entstehen auch menschliche Verbindungen. Das zeigt sich auch am aktuellen Beispiel.

Wohin geht die nächste Reise? Nachdem der Kirchenchor Cäcilia 1777 Waldbreitbach gemeinsam mit dem Gesangverein Oberbieber gleich zwei Mal zur musikalischen Weltumrundung eingeladen hatte, steht der Fortsetzung eigentlich nichts im Wege.