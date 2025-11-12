Projekt Solarenergie in Niederwambach: So ist der Stand

Solarenergie oder Windkraft: Viele Gemeinden treiben die Energiewende voran. Auch seit der letzten Bürgerversammlung in Niederwambach hat sich im Hintergrund einiges getan. So geht es mit dem Solarenergie-Projekt weiter.
Zahlreiche kommunale Haushalte sehen nicht rosig aus. Viele Ortsgemeinden auch im Kreis Neuwied überlegen, wie sie zusätzliche finanzielle Einnahmen generieren können. Niederwambach treibt hier das Projekt Solarenergie weiter voran und erhofft sich hier Mittel, die vor allem auch in der Waldwirtschaft eingesetzt werden könnten.