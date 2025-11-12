Photovoltaikanlage Projekt Solarenergie in Niederwambach: So ist der Stand 12.11.2025, 15:00 Uhr

i Mithilfe von Google Earth hat die Genossenschaft Maxwäll Energie veranschaulicht, wie der Solarpark Rotbitz im gleichnamigen Gewerbegebiet von Niederwambach ungefähr einmal aussehen könnten. Maxwäll Energie/Sebastian Pattberg

Solarenergie oder Windkraft: Viele Gemeinden treiben die Energiewende voran. Auch seit der letzten Bürgerversammlung in Niederwambach hat sich im Hintergrund einiges getan. So geht es mit dem Solarenergie-Projekt weiter.

Zahlreiche kommunale Haushalte sehen nicht rosig aus. Viele Ortsgemeinden auch im Kreis Neuwied überlegen, wie sie zusätzliche finanzielle Einnahmen generieren können. Niederwambach treibt hier das Projekt Solarenergie weiter voran und erhofft sich hier Mittel, die vor allem auch in der Waldwirtschaft eingesetzt werden könnten.







