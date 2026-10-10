Die Bad Hönninger Fähre fährt wieder nach Fahrplan. Je nach Höhe des Pegelstandes können 7,5-Tonner oder tiefergelegte Fahrzeuge noch nicht mitgenommen werden. Wie Fährbetreiber Günter Hirzmann die Situation einschätzt.
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. Es regnet. Günter Hirzmann, der die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig betreibt, sieht das zurzeit gerne. Seine Fähre hat den Betrieb am Montag, 5. Oktober, wieder aufgenommen. Optimismus im Hinblick auf das Niedrigwasser im Rhein, macht sich jedoch noch nicht breit.