Bad Hönninger Fähre legt ab Prognose des Pegelstands ist wie Blick in die Glaskugel Sabine Nitsch 10.10.2026, 13:00 Uhr

i Die Rheinfähre, die Bad Breisig mit Bad Hönningen verbindet, legt an einer speziellen Niedrigwasserrampe an. Die soll auch bei weiter fallenden Wasserständen den Betrieb der Fähre aufrechterhalten können. Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Die Bad Hönninger Fähre fährt wieder nach Fahrplan. Je nach Höhe des Pegelstandes können 7,5-Tonner oder tiefergelegte Fahrzeuge noch nicht mitgenommen werden. Wie Fährbetreiber Günter Hirzmann die Situation einschätzt.

. Es regnet. Günter Hirzmann, der die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig betreibt, sieht das zurzeit gerne. Seine Fähre hat den Betrieb am Montag, 5. Oktober, wieder aufgenommen. Optimismus im Hinblick auf das Niedrigwasser im Rhein, macht sich jedoch noch nicht breit.







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