Grausiger Fund in Gehege „Problemwolf“ tötet Damwild von Asbacher Familie 23.10.2025, 05:59 Uhr

i Ein oder mehrere Wölfe haben Ende August im Damhirsch-Gehege von Familie Komor im Asbacher Ortsteil Straßen gleich zweimal zugeschlagen. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) kann zumindest einen Riss bestätigen. Dabei handelt es sich um den Rüden "GW1896" des Leuscheider Rudels, dessen geplanten Abschuss das Verwaltungsgericht Koblenz Ende 2024 vorerst gestoppt hatte. (Symbolfoto) Arne Dedert. picture alliance/dpa

Familie Komor hält in Asbach seit Jahren Damhirsche. Ende August wurden zwei Jungtiere getötet. Die DNA-Analyse zeigt, dass es sich in mindestens einem der Fälle um den Rüden des Leuscheider Wolfsrudels handelt, der 2024 kurz vorm Abschuss stand.

Seit 25 Jahren halten Thomas und Maria Komor (70 und 69 Jahre alt) in einem Gehege hinter ihrem Haus im Asbacher Ortsteil Straßen Damhirsche als Landschaftspfleger auf einer Wiese. Sieben Stück waren es bis Ende August. Doch innerhalb einer Woche wurden kurz hintereinander zwei Jungtiere getötet.







Artikel teilen

Artikel teilen