Familie Komor hält in Asbach seit Jahren Damhirsche. Ende August wurden zwei Jungtiere getötet. Die DNA-Analyse zeigt, dass es sich in mindestens einem der Fälle um den Rüden des Leuscheider Wolfsrudels handelt, der 2024 kurz vorm Abschuss stand.
Seit 25 Jahren halten Thomas und Maria Komor (70 und 69 Jahre alt) in einem Gehege hinter ihrem Haus im Asbacher Ortsteil Straßen Damhirsche als Landschaftspfleger auf einer Wiese. Sieben Stück waren es bis Ende August. Doch innerhalb einer Woche wurden kurz hintereinander zwei Jungtiere getötet.