78. närrischer Regent Prinz Kevin I. ist in Linz nun offiziell proklamiert Creativ Picture 17.11.2024, 16:00 Uhr

i Nach dem Prinzenlied ist die Stimmung nicht mehr zu bremsen, als Prinz Kevin I. nebst seinen Adjutanten in Linz proklamiert wird. Heinz-Werner Lamberz

Eine Karnevalssause sondergleichen: Diese feierten die Linzer Narren ab und inthronisierten ihren neuen Prinzen Kevin I. „vom Kaiserberg“.

Nach dem imposanten Einmarsch aller Linzer Corps in der Stadthalle nutzte der noch amtierende Prinz Norbert II. den Moment, nochmals Danke für die Session 2023/24 zu sagen. In den Startlöchern stand bereits der Nachfolger Prinz Kevin I. nebst Adjutanten Kai Augsburg und Julian Kremer, um das erste Bad in der närrischen Menge zu nehmen.

