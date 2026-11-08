Garden stellen Tänze vor Prinz Frank I. führt Karneval in Bad Hönningen an Jörg Niebergall 08.11.2026, 14:00 Uhr

i Geschafft! Der neue Prinz ist proklamiert. Jörg Niebergall

Die Sprudelhalle brodelte, als Bad Hönningen beim Biwak der Garden, die ihre neuen Tänze präsentierten, auch sein närrisches Zepter übergab. Neuer Prinz, neuer Kinderregent – jetzt startet eine Session voller Tanz, Orden und Kamelle.

Wenn mehr als 700 Jecken die Sprudelhalle zum Brodeln bringen, braucht es keine Heizung mehr. Beim Biwak der Garden der Hönninger Karnevalsgesellschaft 1891 wurde geschunkelt, getanzt und kräftig „Alaaf!“ gerufen. Vor allem aber wechselte das närrische Zepter den Besitzer: Prinz Frank I.







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