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Premiere der Neuwieder Horrornacht ist gelungen
Letzte Vorbereitungen für die Darsteller und Darstellerinnen der Neuwieder Horrornacht.
Letzte Vorbereitungen für die Darsteller und Darstellerinnen der Neuwieder Horrornacht.
Rainer Claaßen

Es war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Halloweennacht: Die diesjährige Neuwieder Horrornacht, veranstaltet von 66 Minuten, war zum Gruseln schön. Wir durften einen Blick hinter die Kulissen der Premiere am vergangenen Freitag werfen. 

Lesezeit 3 Minuten
66 Minuten ist weit über die Grenzen Neuwieds hinaus für seine realistisch inszenierten Escape-Room-Abenteuer bekannt. Insbesondere durch den intensiven Einsatz von Schauspielern hebt sich das Unternehmen vom Angebot vieler Mitbewerber ab. Schon mehrfach hat 66 Minuten sich auch an größere Inszenierungen gewagt – die aktuelle Produktion „Neuwieder Horrornacht“ stellt die allerdings deutlich in den Schatten.
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