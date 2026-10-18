Es war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Halloweennacht: Die diesjährige Neuwieder Horrornacht, veranstaltet von 66 Minuten, war zum Gruseln schön. Wir durften einen Blick hinter die Kulissen der Premiere am vergangenen Freitag werfen.
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66 Minuten ist weit über die Grenzen Neuwieds hinaus für seine realistisch inszenierten Escape-Room-Abenteuer bekannt. Insbesondere durch den intensiven Einsatz von Schauspielern hebt sich das Unternehmen vom Angebot vieler Mitbewerber ab. Schon mehrfach hat 66 Minuten sich auch an größere Inszenierungen gewagt – die aktuelle Produktion „Neuwieder Horrornacht“ stellt die allerdings deutlich in den Schatten.