Abitur am Martinus-Gymnasium Premiere bei Abifeier in Linz 06.04.2026, 08:00 Uhr

i Abi 2026 am Martinus-Gymnasium Linz Tobias Lehmann

Das Martinus-Gymnasiums Linz hat seine 63 Abiturienten gefeiert. Zwölf von ihnen freuen sich über eine Eins vor dem Komma auf ihrem Abschlusszeugnis.

Zwölf der 63 Abiturienten des Martinus-Gymnasiums Linz (MGL) freuen sich über eine Eins vor dem Komma. Bei der Abiturzeugnisvergabe Ende März hatten alle Grund, gebührend zu feiern und auf ihre Schulzeit zurückzublicken. Die Abifeier fand in der Linzer Stadthalle statt, wie das Gymnasium mitteilt.







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