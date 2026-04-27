Frauen eine Stimme geben Predigerinnen kämpfen für Gleichheit – auch in Neuwied Regine Siedlaczek 27.04.2026, 10:00 Uhr

i Zwischen dem Fest der heiligen Katharina von Siena am 29. April und dem Fest der Apostelin Junia am 17. Mai predigen mehrere Frauen in Neuwied zum Thema Gleichberechtigung. Matthias Bein. picture alliance/dpa

Noch immer haben Männer in der katholischen Kirche viel zu sagen. Aus diesem Grund ergreifen beim jährlichen Predigerinnentag Hunderte Frauen das Wort, um für mehr Gleichberechtigung zu werben. Auch in Neuwied finden mehrere Predigten statt.

Neun Frauen, drei Wochenenden und eine Botschaft: mein Glaube, meine Stimme. Auch in diesem Jahr betreten wieder Frauen die Kanzel und ergreifen pünktlich zum Predigerinnentag das Wort für mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Vor sechs Jahren hat die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) diesen Tag ins Leben gerufen, um Frauen innerhalb der Kirche zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Wort Gottes zu ...







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