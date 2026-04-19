Klimamesse in Vettelschoß Praktische Lösungen für Energiewende in der Region Michael Möhlenhof 19.04.2026, 15:00 Uhr

i Georg Thom und Michael Schatzschneider präsentierten bei der Klimamesse ihre Idee, mit Lehmwänden und -decken Energie zu sparen und das Wohnklima zu verbessern. Michael Möhlenhof

Premiere in Vettelschoß: Auf der ersten Klimamesse trafen Praxis, Fachwissen und lokale Initiativen aufeinander. Konkrete Wege zur Wärme‑ und Stromwende wurden angedeutet, regionale Firmen zeigten ihr Angebot.

Die erste Klimamesse im Forum Vettelschoß setzte Impulse für die regionale Energiewende und zeigte das Interesse an praktischen Lösungen für den Klimaschutz. Die Veranstaltung der beiden Verbandsgemeinden Asbach und Linz bot einen Nachmittag lang Informationen, Austausch und konkrete Hilfestellungen für Bürger und Unternehmen.







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