Einige Bewohner der Innenstadt, die Pakete oder Briefe versenden wollten, standen am Montag, 19. Mai, vor verschlossenen Türen. Der A-Shop auf dem Luisenplatz, der bisher neben Dienstleistungen rund um Telefonie und Internet auch als DHL- und Postfiliale gedient hatte, war geschlossen.

An der Frontseite ist auf einer großflächigen Folie zu lesen: „Wir ziehen um – Hauptstraße 82, 56566 Neuwied“. Ortskundige wissen, dass diese Adresse im Stadtteil Heimbach-Weis liegt. Wer etwas genauer hinschaut, entdeckt einen kleineren Hinweis auf einem A4-Blatt in einer Dokumenthülle. Als Alternative wird hier der TG-Kiosk in der Hermannstraße 10 genannt, der schon seit einiger Zeit Postdienstleistungen anbietet.

i In der Langendorfer Straße 131 soll in wenigen Wochen ein neues DHL-Center mit Postdienstleistungen öffnen. Rainer Claaßen

Aktuell ist der allerdings aufgrund der Vollsperrung der Hermannstraße während der Pflasterarbeiten in der Schlossstraße noch schlechter zu erreichen als sonst. Ohnehin eignet sich die Position nicht besonders gut für das Bringen und Abholen von Paketen – Parkplätze in unmittelbarer Nähe gibt es kaum. Aktuell ist also die Situation für den Versand in der Innenstadt problematisch.

Auf dem unscheinbaren Blatt wird eine weitere Alternative in Aussicht gestellt: Ab dem 16. Juni soll der TG-Kiosk auch in der Langendorfer Straße 131 eine Filiale bekommen. Das ist der ehemalige Standort der Volksbank im Bereich zwischen Markt- und Pfarrstraße. Gegen Ende 2024 gab es bereits Pläne, dass der A-Shop hierhin umziehen sollte, die sich aber wieder zerschlugen.

Nun hat sich offenbar eine Lösung mit einem anderen Betreiber ergeben. Kunden müssen sich noch mindestens bis Juni gedulden. Informationen aus dem Umfeld des Hausbesitzers deuten darauf hin, dass sich die Eröffnung sogar noch bis Anfang Juli hinziehen könnte. Der Inhaber des TG-Kiosks ist aktuell in Urlaub. Ein Mitarbeiter bestätigte allerdings, dass auf der Langendorfer Straße eine Filiale mit erweiterter Infrastruktur für Post- und Paketdienstleistungen entsteht. Aktuell werden dafür noch Mitarbeiter gesucht.

Der Ehrenvorsitzender des SPD-Ortsvereins Neuwied Stadtmitte und Irlich, Fredi Winter, hatte sich im vorigen Jahr für einen neuen Standort eingesetzt. „Wir sind froh, dass die lange angekündigte neue Postfiliale mit direkter Parkplatzanbindung nun endlich in greifbare Nähe rückt“, sagt er. Nach der Schließung der Hauptpost in der Pfarrstraße sei es für viele Menschen in der Stadt schwer gewesen, die Post barrierefrei und gut erreichbar zu nutzen. Die neue Filiale am Rondell könne hier endlich Abhilfe schaffen.

Ähnlich sieht es Martin Hahn, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, der dazu beigetragen hat, dass es zu dem neuen Angebot kommt: „Es ist ärgerlich, dass sich das so lange hingezogen hat. Der neue Standort wäre ja schon viel früher bereit gewesen – der Eigentümer der Immobilie hat jedenfalls alles für einen früheren Startschuss getan und umfangreich investiert.“ Aber was zähle, sei, dass es jetzt hoffentlich eine funktionierende und dauerhafte Lösung im Sinne der Bürger gebe.