Die Geschichte des Martin-Butzer-Gymnasiums ist eng mit der polnischen Partnerschule in Krotoszyn verwoben. Dies zeigten vor Kurzem Festtage an der Schule. Die Partnerschaft wird seit Beginn mit viel Leben gefüllt – erst war sie lange inoffiziell.

Polnische und Dierdorfer Schülerinnen und Schüler fallen sich in die Arme, ehemalige Abiturienten tauschen sich mit den aktuellen Lehrern aus, Musik läuft im Hintergrund: Am Dierdorfer Martin-Butzer-Gymnasium war vor Kurzem einiges los unter dem Motto „50 Jahre Schule, 35 Jahre Freundschaft – Lernen. Begegnen. Wachsen“. Das Miteinander und auch die Internationalität spielt an der Schule eine große Rolle.

Die Festwoche begann mit einem Vortrag von Daniel Schüler zum Thema „Glaubwürdigkeit – die Währung der Medien“, der als ehemaliger Gymnasiast an der Dierdorfer Schule heute beim Nachrichtensender ntv tätig ist, und sie mündete in einem großen Schulfest, auf dem auch die Dierdorfer und polnischen Schüler gemeinsam musizierten. Das zeigte, wie eng die Schulen in Krotoszyn und auch Dierdorf miteinander verwoben sind – auch bei großen Feierlichkeiten.

i Das Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf wartete kürzlich mit einer Festwoche auf: Es geht zum einen um das eigene Bestehen und zum andere um eine Partnerschaft mit der polnischen Schule in Krotoszyn. Lars Tenorth

Im kirchlichen Amtsblatt ist die Namensänderung 1975 offiziell verkündet worden: Seitdem heißt die Martin-Butzer-Schule Martin-Butzer-Gymnasium. Und seitdem hat sich an der Dierdorfer Schule viel getan. Beispielsweise wurde nach und nach das Gymnasium zum fünfzügigen Gymnasium erweitert, eine weitere Turnhalle gebaut und eine erste Bläserklasse ins Leben gerufen. Seit 2015 ist das MBG offiziell eine Europaschule, die Internationalität wird an der Schule gelebt.

Partnerschaft geht inoffiziell bereits länger

So dauerte es auch nicht lang, bis sich eine Schulpartnerschaft zwischen dem MBG und der polnischen Schule in Krotoszyn entwickelte. Offiziell gibt es die Partnerschaft seit 35 Jahren, inoffiziell aber noch mehr Jahre: „Die Partnerschaft geht noch zehn Jahre länger“, sagt Jürgen Blecker, Schulleiter am MBG. Das hatte politische Gründe, führt er weiter aus: „Als die Mauer fiel im Jahr 1989, wurde dann im März 1990 der Vertrag für die Schulpartnerschaft unterzeichnet.“ In Polen sei es die älteste Schulpartnerschaft überhaupt, die früh mit Leben gefüllt wurde. Unter anderem gab es in den 1980er-Jahren Hilfslieferungen von Dierdorf nach Polen mit Medikamenten und auch Kleidung – das lief nicht ohne Widerstände im DDR-Gebiet ab: „Häufig wurde die Weiterreise verweigert, man musste bürokratische Hürden überwinden oder durfte Waren in Krotoszyn erst nicht ausladen. Hier war Kreativität gefragt“, sagt Blecker.

i Polnische und deutsche Schüler musizieren regelmäßig gemeinsam. Jürgen Blecker

Geprägt wurde die Partnerschaft durch den Dierdorfer Kunstlehrer Axel Riedrich, der seine heutige Frau Kamilla Paterek-Riedrich kennenlernte, die die erste Austauschschülerin aus Krotoszyn in Dierdorf war. Kamilla Paterek-Riedrich ist heute die Erste Beigeordnete der Stadt Dierdorf. An der Feierstunde am MBG, hier auch aktiv an einer Gesprächsrunde, nahmen beide teil. Gemeinsam mit polnischer Seite wurden unter anderem Ausstellungen organisiert oder wie auch im letzten Jahr in Polen oder auch diesmal in Dierdorf zusammen musiziert.

„Die Zusammenarbeit ist und war immer sehr wichtig. Sie verbindet Generationen.“

Alicja Stachurska, Leiterin der MBG-Partnerschule in Krotoszyn

„Die Partnerschaft ist immer Teil des Schullebens gewesen. Gerade in der aktuellen politischen Lage halte ich es für wichtig, dass sich die Menschen begegnen“, betont Jürgen Blecker. Nach der Corona-Zäsur sei die Schule wieder auf einem guten Weg, in Sachen Partnerschaft einen Neuanfang zu finden.

i Auch in der Feierstunde zur Partnerschaft wurde musiziert. Lars Tenorth

Auch aus polnischer Perspektive wird die Partnerschaft hochgehalten. „Die Zusammenarbeit ist und war immer sehr wichtig. Sie verbindet Generationen“, so Alicja Stachurska, Leiterin der MBG-Partnerschule in Krotoszyn, deren polnische Ausführungen von KolleginDaria Kapcińska übersetzt wurden. Teilweise gebe es schon Freundschaften seit den 1980er-Jahren. Regelmäßig kommen Deutsche nach Krotoszyn und im Gegenzug polnische Bürger nach Dierdorf. Sie hält diesen Austausch für wichtig, so können Polen etwa die deutsche Kultur kennenlernen, und es können Stereotype abgebaut werden. Stachurska lobt besonders die Offenheit der Jugendlichen: „Die Schüler sind allgemein sehr offen. Sie haben keine Grenzen im Kopf und sind offen für die Kultur.“ Und aus dieser erst reinen Schulpartnerschaft ist viel erwachsen, 1997 ist laut Blecker daraus die Partnerschaft zwischen der Stadt Dierdorf und Krotoszyn geworden.