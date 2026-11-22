Lange Staus am Freitagabend Polizeikontrolle legt Verkehr auf Raiffeisenbrücke lahm Doris Schneider 22.11.2026, 15:00 Uhr

i Auf der Brücke gab es am Freitagnachmittag und -abend eine Polizeikontrolle. Jörg Niebergall

Viele Autofahrer sind am Freitag von einem schweren Unfall ausgegangen, als sie zum Teil mehr als eineinhalb Stunden im Stau auf der B9 oder der Neuwieder Rheinbrücke standen. Doch der Grund für den Stau war eine Großkontrolle der Polizei.

Was ist denn hier los? Ab dem späten Nachmittag standen am Freitag Tausende Autos im Stau vor der und auf der Raiffeisenbrücke. Manche Autofahrer berichten, dass sie rund eineinhalb Stunden länger gebraucht haben als sonst. Aus Richtung Weißenthurm und der B9 kommend war auf der Rheinbrücke eine Großkontrolle der Polizei aufgebaut.







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