Umzüge am Wochenende
Polizei zieht Bilanz zum Karneval im Kreis Neuwied
Im Kreis Neuwied fanden am Wochenende 23 Karnevalsumzüge statt, darunter auch in der Hochburg Heimbach-Weis. Um für die Sicherhe
Im Kreis Neuwied fanden am Wochenende 23 Karnevalsumzüge statt, darunter auch in der Hochburg Heimbach-Weis. Um für die Sicherheit vor Ort zu sorgen, waren auch eine Vielzahl von Polizisten im Einsatz.
Thomas Frey/dpa. dpa

Trotz des Regens ließen sich viele Jecken im Kreis Neuwied nicht davon abhalten, ausgiebig die fünfte Jahreszeit zu feiern. Doch wie sieht die Bilanz der Polizei nach dem Karnevalswochenende aus? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Bunte Kostüme, aufwendig gestaltete Karnevalswagen und Tüten voller Kamelle: Hinter den Jecken liegt eine Karnevalszeit, in der ausgelassen gefeiert, gesungen und gesammelt wurde, und zwar Beutel voller Süßigkeiten. Insgesamt zogen zwischen Samstag und Dienstag 23 Karnevalsumzüge durch die Straßen im Kreis Neuwied und das weitgehend friedlich, wie die Polizei in Neuwied feststellt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren