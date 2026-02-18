Umzüge am Wochenende Polizei zieht Bilanz zum Karneval im Kreis Neuwied Nina Legler 18.02.2026, 17:00 Uhr

i Im Kreis Neuwied fanden am Wochenende 23 Karnevalsumzüge statt, darunter auch in der Hochburg Heimbach-Weis. Um für die Sicherheit vor Ort zu sorgen, waren auch eine Vielzahl von Polizisten im Einsatz. Thomas Frey/dpa. dpa

Trotz des Regens ließen sich viele Jecken im Kreis Neuwied nicht davon abhalten, ausgiebig die fünfte Jahreszeit zu feiern. Doch wie sieht die Bilanz der Polizei nach dem Karnevalswochenende aus? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Bunte Kostüme, aufwendig gestaltete Karnevalswagen und Tüten voller Kamelle: Hinter den Jecken liegt eine Karnevalszeit, in der ausgelassen gefeiert, gesungen und gesammelt wurde, und zwar Beutel voller Süßigkeiten. Insgesamt zogen zwischen Samstag und Dienstag 23 Karnevalsumzüge durch die Straßen im Kreis Neuwied und das weitgehend friedlich, wie die Polizei in Neuwied feststellt.







