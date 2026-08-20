Schlimme Nacht für Vater
Polizei verwechselt ein Opfer des Linkenbacher Unfalls
An der Unfallstelle bei Linkenbach haben Trauernde Blumen, Kerzen und persönliche Dinge für die Unfallopfer niedergelegt.
An der Unfallstelle bei Linkenbach haben Trauernde Blumen, Kerzen und persönliche Dinge für die Unfallopfer niedergelegt.
Jörg Niebergall

Der Unfall auf der L265 bei Linkenbach beschäftigt immer noch Angehörige, Freunde und viele Mitmenschen, die von den Ereignissen erfahren haben. Zudem hat sich ein Vater gemeldet, dem die Polizei irrtümlich eine schlechte Nachricht überbracht hatte. 

Lesezeit 4 Minuten
Er ist Vater von mehreren Söhnen und nach dem schweren Unfall bei Linkenbach mit drei Todesopfern und drei Schwerverletzten durch die Hölle gegangen. Denn ihm ist tatsächlich das passiert, was viele eher aus gedruckten oder verfilmten Krimis kennen: Die Polizei hatte ihn in der Nacht zum 7.
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